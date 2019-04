20 Schulen spendeten Lebensmittel

Main-Tauber-Kreis.„Weniger für mich – mehr für die anderen“: So lautete das Motto der Sammelaktion, die das evangelische und katholische Schuldekanat zugunsten der drei Tafelläden in Wertheim, Tauberbischofsheim und Lauda veranstalteten. Bei der vierten Auflage beteiligten sich insgesamt 20 Schulen von Freudenberg bis Unterbalbach.

Bewusst in der Fastenzeit

„So viele Schulen haben noch nie mitgemacht“, freute Cornelia Wetterich sich. Die Schuldekanin hatte im Vorfeld Kontakt mit den Tafelläden aufgenommen und bestimmte Sammeltage vereinbart. Diese bekamen die Schulen mitgeteilt, die sich den für sie günstigsten Termin aussuchen konnten.

Die Spenden wurden dann in der Schule gesammelt und zum vereinbarten Termin von Mitarbeitern der Tafel abgeholt.

Die Aktion fand nach Wetterichs Angaben bewusst in der Fastenzeit statt: „In dieser Zeit sind die Regale der Tafelläden meist nicht so gut gefüllt, es kommen weniger Spenden an als zum Beispiel um Erntedank oder Weihnachten“, erklärte die Schuldekanin.

Zum anderen beteiligen sich, so ihre Erfahrung, viele Christen an Fastenaktionen und denken neu darüber nach, was im Leben trägt. Mit der Aktion „7 Wochen ohne“ rege die evangelische Kirche beispielsweise dazu an, bewusst auf bestimmte Dinge oder Verhaltensweisen zu verzichten und sich den Mitmenschen zuzuwenden.

„Fasten wird auf diese Weise konkret“, meinte Cornelia Wetterich. Dies könne im Unterricht aufgegriffen und durch die Sammelaktion auch ganz praktisch eingeübt werden.

„Die Kinder und Jugendlichen lernen dabei, dass jeder noch so kleine Beitrag willkommen ist und hilft.“ Ein weiterer Effekt: „Die Schüler konnten sehen, dass viele kleine Beiträge am Ende zu einem großartigen Ergebnis führen.“

Zahlreich kamen diese der Aufforderung nach. Etliche Kisten konnten gefüllt werden. Über die Spendenbereitschaft waren die Tafelmitarbeiter sehr erfreut. Für Cornelia Wetterich und ihre Mitstreiter aus der Fachschaft Religion stand am Ende fest: „Durch die Aktion ist die Auswahl an Lebensmitteln vor Ostern deutlich größer.“ feu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019