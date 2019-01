Dittwar.Unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ waren die Sternsinger in Dittwar nach dem Aussendungsgottesdienst mit Kaplan Dominik Albert unterwegs, um den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen. Dank dem Einsatz der Sternsinger konnten in Dittwar 2269 Euro für Hilfsprojekte zur Unterstützung von benachteiligten Kindern gesammelt werden. Bild: Stefanie Lotter

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019