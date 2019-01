24 Teilnehmer beim Obstbaumschnittkurs

Dittigheim.24 Personen nahmen am zweiten Obstbaum-Schnittkurs vom Heimatverein Dittigheim teil. Die Vorsitzende vom Heimatverein Christina Bähne freute sich über den großen Zuspruch und bedankte sich für die Organisation und bei den Helferinnen und Helfern. Ortsvorsteher Elmar Hilbert hob weiter hervor, dass auf der Gemarkung Dittigheim über 200 Obstbäume vieler Arten und Walnussbäume angepflanzt wurden, die jedes Jahr gepflegt und geschnitten werden sollten. Der theoretische Kurs fand im Vitussal statt. Danach wurde die Theorie in die Praxis an den verschiedenen Bäumen auf den Wiesen am Tauberwehr umgesetzt. Zum Abschluss wurden die Teilnehmer in fünf Gruppen aufgeteilt, die unter der Führung von Harald Lurz alte und jung gepflanzte Bäume selbstständig geschnitten haben. Bild: Klaus Seidenspinner

