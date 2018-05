24 Vogelarten beobachtet oder gehört

Anzeige

An den Wegrändern wurden sehr viele seltene Pflanzen, Heilpflanzen, Gräser und Kleintiere beobachtet. Auch einige seltene Blumen und Orchideen wurden an ehemaligen Weinbergen gesehen und erklärt. In den meisten Fällen geht man hier unbewusst vorbei, ohne dies zu erkennen oder zu beobachten, was in der Natur alles zu sehen und zu erleben ist.

Natürlich kam die herrliche Aussicht auf Dittigheim und das „Liebliche Taubertal“ nicht zu kurz. Leider waren keine Raubvögel, die sonst über dem Tal kreisen, zu sehen. Dies lag vermutlich an der schlechten Thermik an diesem sommerlichen Tag. Der absolute Höhepunkt war der Gesang der Nachtigall, die Rudi Hökel bis auf wenige Meter mit seinem anlockte. Trotz intensiver Suche war der Singvogel aber nicht zu sehen.

Zum Ende der sehr lehrreichen Wanderung kam die Führung noch an einem Bienenstand vorbei. Der zufällig anwesende Imker berichtete über die Bienen und den aktuellen Stand und die Situation vor Ort.

Jeder der 14 Teilnehmer war von der ersten natur- und vogelkundlichen Wanderung des Heimatvereins Dittigheim, die nach zweieinhalb Stunden zu Ende ging, begeistert.

