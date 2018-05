26 Apartments für Monteure eingerichtet

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Firma Isotec hat auf dem Tauberbischofsheimer Laurentiusberg das BoardingHouse Main-Tauber eingerichtet. Es soll als Unterkunftsmöglichkeit für Monteure dienen. „Zum einen haben wir selbst immer wieder nach Unterkunftsmöglichkeiten für unsere Monteure gesucht und zum anderen sind Firmen auf uns zugekommen, die Bedarf für ihre Arbeiter hatten“, nennt Isotec-Geschäftsführer, Farshid Tremel, die Motivation für das BoardingHouse. Die Facharbeiter in der Region reichten oftmals nicht aus, um Projekte zu realisieren. Deshalb würde oft auf externe Firmen und Fachkräfte, die nicht in der Region beheimatet sind, zurückgegriffen. „Aber nicht nur Fachkräfte sind hier Mangelware, sondern auch entsprechende Unterkünfte“, so Tremel.

Das BoardingHouse soll hier Abhilfe schaffen. Auf einer Nutzfläche von rund 2000 Quadratmetern sind im ersten und zweiten Obergeschoss eines ehemaligen Kasernengebäudes 26 Apartments unterschiedlicher Größe eingerichtet worden. Alle haben einen Sanitärbereich sowie eine Küchenzeile und sind wochenweise buchbar. „Ich denke, wir schließen hier eine Angebotslücke. Ein BoardingHouse hat in der Region gefehlt“, meint Tremel. hut