279 Schüler des MGG nahmen erfolgreich am Sportabzeichenwettbewerb teil

Tauberbischofsheim.Eine Schule bewegt sich: Fast 280 Schüler des Matthias-Grünewald-Gymnasiums nahmen erfolgreich am Sportabzeichen-Wettbewerb teil. In verschiedenen Disziplinen wie 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen oder Schwimmen mussten sie nach Altersklassen gestaffelte Normen erfüllen. Sportlehrerin Claudia Schöninger überreichte die Urkunden. Seit mehreren Jahren macht das Matthias-Grünewald-Gymnasium nun schon beim Deutschen Sportabzeichen mit. „Die Abnahme haben wir in den letzten Jahren durch eine gute Organisation und Zusammenarbeit der Sportkollegen gesteigert“, erklärte Claudia Schöninger. Ziel sei es gewesen, möglichst vielen Schülern die Teilnahme zu ermöglichen. Schon früh im Jahr haben ihren Angaben zufolge die Sportlehrer damit begonnen, einzelne Disziplinen abzunehmen. „Die Schüler hatten alle Möglichkeiten, ihre Lieblingsdisziplin aus den vier Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination auszuwählen“, betonte Schöninger. Der Aufwand habe sich gelohnt, die Zahlen sprächen für sich. 279 Schüler legten erfolgreich das Sportabzeichen ab. 93 Mal gab es Gold, 106 Mal Silber und 80 Mal Bronze. Erfolgreichste Klasse war die 7c. Alle 20 Schüler haben das Sportabzeichen abgelegt. Dafür gab es den Wanderpokal der Sportfachschaft für die sportlichste Klasse. Bild: MGG