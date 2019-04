3000 Euro für Projekte in Ekpui in Togo überreicht

Tauberbischofsheim.Der Kurzfilmabend „Augenblicke“ von Inner Wheel Tauberfranken und der Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im Erzbistum Freiburg (Diag) im Filmtheater Badischer Hof in Tauberbischofsheim war wieder ein voller Erfolg. Und natürlich sollte der Erlös wieder einem guten Zweck zukommen.

Und so traf man sich nun zur Spendenübergabe im Hotel St. Michael in Tauberbischofsheim. Der Erlös der Benefizveranstaltung, der kommt dieses Mal einem Bildungsprojekt in Togo zugute, das der Verein Anyievo-Ekpui/Togo unterstützt. Die Vorsitzende des Vereins, Elisabeth Wycisk, freute sich über die Spende von 3000 Euro.

Gegründet wurde der Dittigheimer Verein 2011 von sieben Personen. Inzwischen gibt es 33 Mitglieder. Durch Hilfe zur Selbsthilfe wurde in dem Dorf Ekpui eine Bibliothek gebaut. Darin können die Schüler mit den gestifteten Büchern ihre Hausaufgaben machen. Für die Kleinkinder wurde ein Kindergarten gebaut mit Duschen, Sanitäranlegen, Schaukeln und einer Spielstraße. Auch die Erzieherinnen werden vom Verein bezahlt. Durch Spenden erhält jedes Kind zwei Mahlzeiten am Tag. Zudem wurden viele medizinische Instrumente an das dortige Krankenhaus gespendet.

Das Brunnenprojekt musste zurückgestellt werden. Die Kosten für das ausgeschriebene Objekt betragen rund 120 000 Euro. Trotz eines Zuschusses von „Engagement Global“ vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Bonn, ist das Projekt für den Verein nicht finanzierbar.

Vielleicht besteht noch die Möglichkeit eine Filteranlage zu installieren, um besseres Trinkwasser zu erhalten. Das Wasser-Komitee mit Hygieneschulung in Ekpui wird weiter geführt. Den Schülern wird ab dem neuen Schuljahr im Unterricht das Nähen mit den vom Verein gespendeten Nähmaschinen beigebracht. Die Lehrerinnen werden vom Verein bezahlt.

Ein weiteres Projekt auf dem Weg „Hilfe zur Selbsthilfe“. Somit können sie ihre Schuluniformen in Zukunft selber fertigen.

Es ist schon fast Tradition: Jedes Jahr im März veranstalten die Kreis-AG des Katholischen Bildungswerks und der Inner Wheel-Club Tauberfranken eine Benefiz-Veranstaltung mit neuen internationalen Kurzfilmen im Filmtheater Badischer Hof in Tauberbischofsheim. Das Programm 2019 zeigte elf preisgekrönte Kurzfilme. Sie konnten auch dieses Mal das Publikum anrühren, erschrecken, nachdenklich machen – aber in jedem Fall unterhalten. hut

