40 Teilnehmer bei Vatertagswanderung

Tauberbischofsheim.Die traditionelle Vatertagswanderung des Spessartvereins führte in diesem Jahr von Lauda nach Königshofen. Die Wanderführerinnen Luise Rudorfer und Brigitte Seybold begrüßten 40 Wanderfreunde am Bahnhof in Tauberbischofsheim. Nach der kurzen Zugfahrt starteten die Spechte bei herrlichem Wanderwetter in Lauda zur rund zehn Kilometer langen Wanderung. Über die Höhe Beckstein führte der Weg nach Königshofen.

Die Spechte genossen auf den naturbelassenen Wald- und Feldwegen die frühlingshafte Natur. Die obligatorische Rast unterwegs durfte nicht fehlen und das letzte Wegstück konnte danach frisch gestärkt in Angriff genommen werden. Bei der gemütlichen Schlussrast im Gasthaus „Gans“ klang der Vatertag aus. fl

