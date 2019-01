48 „Spechte“ unterwegs

Tauberbischofsheim.Die traditionelle Dreikönigswanderung des Spessartvereins führte von Lauda nach Tauberbischofsheim. Nach den Feiertagen war der Bewegungsdrang bei den Spechten groß und so konnten die Wanderführer Walter Frank und Bert Keller 48 Wanderfreunde zur ersten Wanderung im neuen Jahr begrüßen. Die rund neune Kilometer lange Tour startete am oberen Tor in Lauda. Zunächst ging es steil bergauf und dann auf dem relativ eben verlaufenden Panoramaweg Taubertal bis zum Wetterkreuz. Nach einer kurzen Rast wanderten die Spechte an Hof Steinbach vorbei und durch die Weinberge oberhalb von Dittigheim zurück nach Tauberbischofsheim. Unterwegs genossen die Wanderfreunde immer wieder die herrliche Aussicht auf das Taubertal. In der Kreisstadt fand die gemütliche Schlussrast statt. fl

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.01.2019