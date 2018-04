50 FN-Lesern winken Freikarten

Anzeige

Tauberbischofsheim.Der Circus Carelli gastiert von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Mai, auf der Zirkuswiese an der Wertheimer Straße in Tauberbischofsheim.

Vorstellungen sind am Freitag, 4. Mai, um 18 Uhr (große Gala-Premiere), am Samstag, 5. Mai, um 15 und 20 Uhr sowie am Sonntag, 6. Mai, um 11 und 15 Uhr. Am Sonntag um 15 Uhr ist großer Familientag auf allen Plätzen.

Karten gibt es online bei Reservix und ab dem 3. Mai täglich von 11 bis 19 Uhr an den Circuskassen in Tauberbischofsheim. Am Donnerstag, 3. Mai, ist außerdem von 10 bis 18 Uhr ein „Tag des offenen Zirkus“ bei freiem Eintritt.