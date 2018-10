50 Jahre Treue und Verbundenheit

Die Volksbank Main-Tauber ehrte langjährige Mitglieder in ihrer Hauptstelle in Tauberbischofsheim. Die Veranstaltung ist bei der Genossenschaftsbank längst zur Tradition geworden.

Tauberbischofsheim. Der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider ließ in seiner Begrüßung zum Ehrungsabend bei der Volksbank Main-Tauber in ihrer Hauptstelle die über 150-jährige Geschichte der Bank Revue passieren und erinnerte an die bescheidenen Anfänge der aus über 80 Fusionen entstandenen Volksbank Main-Tauber eG, die heute zu den großen Genossenschaftsbanken des Landes gehört und deren Geschäftsgebiet sich von Schollbrunn im Spessart bis nach Markelsheim in Württemberg erstreckt.

Nachhaltig und erfolgreich

Einer Genossenschaft, welche die Prinzipien der Selbsthilfe, der Selbstverwaltung und der Selbstverantwortung als große Flächenbank der Region mit Leben erfülle: „Das macht deutlich, wie nachhaltig und erfolgreich diese Idee ist“, so Schneider. Denn hinter einer genossenschaftlichen Bank stehe das Bekenntnis zur gegenseitigen Hilfe, zur Selbstbestimmung und zur Solidarität.

Geboren in Zeiten der Not im 19. Jahrhundert, sei dieser Gedanke heute unverändert aktuell, was die wachsende Zahl der genossenschaftlichen Unternehmen in ganz Europa eindrucksvoll belege.

Das Prinzip der regionalen Wertschöpfung, das sich elementar von einer weltweiten Ertragsoptimierung internationaler Konzerne unterscheide, habe dazu geführt, dass sich die Genossenschaftsbanken in Zeiten der Finanzmarktkrise als „die tragende Säule der Bankenlandschaft“ erwiesen hätten.

„Wir sind damit nicht den Gewinninteressen anonymer Investoren unterworfen. Wir haben vielmehr die Aufgabe, unsere Mitglieder hier vor Ort zu fördern und Werte für sie zu schaffen“, erläuterte Schneider das Erfolgsmodell der Bank.

Ein Geschäftsmodell, dessen stabiles Fundament die Mitgliedschaft bilde: „Sie alle haben damit den Weg freigemacht für die Erfolgsgeschichte Ihrer und unserer Volksbank Main-Tauber. Dafür wollen wir heute „Danke“ sagen.“

Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Volksbank Main-Tauber wurden geehrt: Joseph Berberich, Fritz Biehl, Herbert Brandel, Ernst Burkhardt, Johann Burkhardt, Adolf Diehm, Werner Diehm, Fritz Dürr, Willi Fischer, Johannes Häusler, Hermann Heer, Kurt Hefner, Wolfgang Hefner, Klaus Hefner, Leo Hofmann, Bertold Hollerbach, Rolf Jung, Erwin Kraft, Gerhard Kremer, Edeltraud Mertin, Felix Neckermann, Gerhard Reiner, Hans Sauter, Gudrun Schirmer, Josef Schmitt, Ludwig Schmitt, Karl Schwing, Ludwig Seubert, Johann Spörer, Johann Stephan und Josef Stolz.

