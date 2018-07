500 Euro für den guten Zweck

Anzeige

Dittigheim.Die Frauengemeinschaft Dittigheim organisierte in den vergangenen Jahren verschiedene Aktivitäten, die jeweils sehr gut besucht wurden. Besonders das erstmalig ausgeführte Mittagessen mit Kaffee und Kuchen an Christi Himmelfahrt wurde von der Bevölkerung gut angenommen. Das Vorstandsteam entschloss sich daher, mit dem Gewinn verschiedene Hilfsorganisationen zu unterstützen. So übergab man an Pfarrer Hansjörg Ghiraldin eine Spende in Höhe von 500 Euro für dessen Brasilienprojekt. Er freute sich sehr über die großzügige Spende. Das Bild zeigt (von links) Anita Joachim, Diane Hammerich, Burghilde Kettner, Gerda Freund, Annemarie Mages und Pfarrer Hansjörg Ghiraldin. Bild: Frauengemeinschaft Dittigheim