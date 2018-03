500 Euro für guten Zweck

Anzeige

Tauberbischofsheim.Der Faire Handel bietet Menschen im Süden eine fair entlohnte Arbeit und ein Leben in Würde. Doch manchmal ist vor allem finanzielle Hilfe nötig. So auch in Haiti, wo ein Erdbeben im Januar 2010 große Teile des Karibikstaats in Trümmer gelegt und rund 230 000 Tote gefordert hatte.

Bis heute hat sich das Land von dieser Katastrophe nicht erholt. Um hier weitere Hilfe zu ermöglichen, beschlossen die Mitglieder der Gesangsoase unter der Leitung von Claudia Bähr und das Team des Weltladens Tauberbischofsheim, die Spenden des Weihnachtskonzerts 2017 an die Taubertäler Hilfsgemeinschaft zu übergeben. Vorsitzender Jürgen Schmitt nahm die Spende von 500 Euro im Weltladen entgegen. „Mit dem Geld sollen Schulmaterialien für die Schule „Luzia Akademy“ in Haiti gekauft werden“, freute sich Schmitt. Er berichtete über die vielfältige Hilfe, die der Verein leistet und schilderte die anstehenden Projekte. So soll die Schule durch neue Klassenzimmer erweitert werden, so dass hier alle Jahrgangsstufen bis Klasse neun unterrichtet werden können und ein vollständiger Schulabschluss ermöglicht wird. Darüber hinaus erhalten besonders bedürftige Familien kleine gemauerte Häuser.

Alle Baumaßnahmen werden von örtlichen Handwerkern geleistet, wodurch Arbeitsplätze geschaffen werden. Birgit Zagatta (Vorstand des Weltladens) und Claudia Bähr (Gesangsoase) überreichten die Spende und wünschten dem Verein weiterhin viel Erfolg. sps