53 potenzielle Spender

Tauberbischofsheim.Der Lions Club Tauberbischofsheim hat in den letzten beiden Jahren verschiedene Aktionen zur Stammzellentypisierung durchgeführt und dafür etwa 770 Personen für die Stammzellspenderdatei gewonnen und finanziert. Daraus haben zwischenzeitlich vier Stammzellenübertragungen stattgefunden, bei zwei weiteren Personen steht eine Stammzellenübertragung an und 16 Personen werden derzeit genauer untersucht und geprüft, ob ihre Stammzellenmerkmale für eine Übertragung in Frage kommen. Nach dieser kurzen Zeit eine sehr gute Erfolgsbilanz.

Wichtig ist es vor allem, dass möglichst junge Menschen sich typisieren lassen, da sie bis zum Alter von 60 Jahren in der Stammzellenspenderdatei erfasst bleiben und die Wahrscheinlichkeit dadurch höher ist, für einen kranken Menschen Stammzellen zu spenden.

Eine weitere Aktion Stammzellentypisierung wurde in Zusammenarbeit mit der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim organisiert. Dies war zum einen möglich während eines Volleyballturnieres der Schule in der Sporthalle Am Wört. Diese Aktion wurde direkt von Mitgliedern des Lions Clubs Tauberbischofsheim durchgeführt. Daneben wurde an der Schule durch das Lehrerkollegium eine Typisierungsaktion gemacht. So wurden innerhalb kurzer Zeit weitere 53 Personen für die weltweite Spenderdatei gewonnen. Für die Typisierungsaktionen hat der Lions Club Tauberbischofsheim jetzt insgesamt rund 35 000 Euro eingesetzt. Diese Gelder wurden durch viele Aktionen und Spenden aufgebracht.