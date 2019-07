600 000 Euro für das Schulzentrum

Mittel aus dem Ausgleichsstock: Für den Neubau des Ganztagesbereichs und des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums am Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim stellt das Land 600 000 Euro bereit. Eine Brücke wird die Bauteile B und C des Schulzentrums verbinden (Grafik) und für Barrierefreiheit im neuen Trakt sorgen.

© Stadt Tauberbischofsheim