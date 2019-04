70 Jugendliche proben

Tauberbischofsheim.In diesem Jahr haben sich 70 Jugendliche für das Kreisjugendblasorchester angemeldet. Sie treffen sich von Dienstag, 23. April, bis Freitag, 26. April, täglich in der Aula der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim, um gemeinsam ein Konzertprogramm einzustudieren.

Die Konzerte finden am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Reicholzheim und am Sonntag, 28. April, um 15.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim statt. Für beide Konzerte ist der Eintritt frei.

An dem Projektorchester nehmen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zehn bis 23 Jahren teil. Der Main-Tauber-Kreis fördert es in Kooperation mit dem Verein Taubertäler Bläsertage. Das Orchester ist ein Engagement des Landkreises und privater Sponsoren, um die musikalische Jugend an Tauber und Main zu fördern.

Die Aktivitäten finden in den Ferien statt und sind deshalb auch nicht als Konkurrenz zu der Arbeit in den Musikschulen, Vereinen und Schulen anzusehen. Sie sind vielmehr als eine sinnvolle Ergänzung und Weiterbildungsmöglichkeit für die Jugendlichen gedacht.

Die Teilnahme an dem Projektorchester ist kostenlos. Junge Musikanten, die noch gerne in dem Orchester mitwirken möchten, können sich weiterhin beim Verein Taubertäler Bläsertage, Luk Murphy, Telefon 09341/8966999 oder per E-Mail an post@mdm-web.eu anmelden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.04.2019