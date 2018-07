89-Jähriger schwer verletzt

Anzeige

Grossrinderfeld.Warum ein 89-Jähriger am Sonntagmittag gegen 12 Uhr im Bereich Großrinderfeld auf der A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn, circa 500 Meter vor dem Parkplatz Grundgraben einen Verkehrsunfall verursachte, konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Unfallursache noch unklar

Ein Ermittlungsansatz könnte hierbei seine eigene Aussage gegenüber von Ersthelfern an der Unfallstelle sein. Denen gegenüber gab der schwerverletzte Mann an, dass er wohl am Steuer eingeschlafen sei.

Im Bereich der Unfallstelle wird die Fahrbahn aufgrund einer Baustelle einspurig. Vor der eigentlichen Baustelle befindet sich ein Geschwindigkeitstrichter der sukzessiv die Fahrgeschwindigkeit von 120 auf 100 und schließlich auf 80 Kilometer pro Stunde verringert.