900 Euro für den guten Zweck

Tauberbischofsheim.Mitglieder des Gemeindeteams St. Bonifatius Tauberbischofsheim überreichten Pfarrer Hans-Jörg Ghiraldin am vergangenen Wochenende einen Scheck aus dem Erlös des diesjährigen Fastenessens der Pfarrgemeinde im März. Im Anschluss an das Fastenessen hatte Hans-Jörg Ghiraldin einen Lichtbildervortrag über seine letzte Reise vom Sommer 2018 gezeigt. Damals besuchte er Indianerprojekte im brasilianischen Mato Grosso do Sul und Projekte in Rio de Janeiro. Auch die diesjährige Spende in Höhe von 900 Euro wird wieder den Ureinwohnern im brasilianischen Regenwald und ehemaligen Straßenkindern in Rio zur Verbesserung von deren Lebenssituation zufließen. Gerade in der aktuellen politischen Situation in Südamerika sei es wichtig, sich weiterhin für die Menschenrechte aller einzusetzen. Bild: Martin Vierneisel

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019