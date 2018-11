94-Jährige während Einbruch zu Hause

Tauberbischofsheim.Während sich eine 94-jährige Frau am Dienstagnachmittag und -abend in ihrer Wohnung in Tauberbischofsheim aufhielt, verschafften sich Unbekannte unbemerkt Zutritt in ihr Schlafzimmer. Zuvor waren die Einbrecher bereits in eine andere Wohnung des Gebäudes im Lindenweg eingedrungen. Sie durchsuchten alle Räume, allerdings wurden sie wohl nicht fündig. Auf der Suche nach Diebesgut kletterten sie daher auf einen Balkon der Wohnung der 94-Jährigen. Gewaltsam betraten sie das Innere des Schlafzimmers.

Zur selben Zeit saß die Frau im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Die Unbekannten durchwühlten das Schlafzimmer und flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Der Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei rund 2000 Euro.

