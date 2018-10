Unter dem Titel „Neuerungen aus der Endoprothetik: Hüfte und Knie“ hielt Dr. Heiko Sprenger im Krankenhaus Tauberbischofsheim einen Fachvortrag.

Tauberbischofsheim. Diagnose: Arthrose, Gelenkverschleiß. Ein häufiges Problem insbesondere bei älteren Menschen. Gut die Hälfte der Frauen sowie rund ein Drittel der Männer sind ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt.

Reicht eine konservative Therapie dann nicht mehr aus, bleibt oft nur noch der Einsatz eines künstlichen Gelenks, um die Mobilität der Betroffenen zu verbessern und ihre Schmerzen zu lindern.

Im Fachvortrag „Neuerungen aus der Endoprothetik: Hüfte und Knie“ stellte Dr. Heiko Sprenger, Leiter des Endoprothetikzentrums am Krankenhaus Tauberbischofsheim, aktuelle Entwicklungen vor.

„Das Älterwerden ist eine Herausforderung“, sagte Sprenger. „Die allgemeine Vitalität, Beweglichkeit und Gesundheit nimmt ab.“ Der natürliche Alterungsprozess mache dabei auch vor den Gelenken nicht Halt. „Die meisten Arthrose-Fälle sind primär bedingt, entstanden durch langjährige Fehl- oder genetisch bedingte Vorbelastung“, erläuterte der Facharzt für Orthopädie.

Als sekundäre Arthrose bezeichne man die Fälle, die nach Verletzungen, Chemotherapie oder Bestrahlung entstehen. Beide Arten der Arthrose zeigten aber gleichartige Symptome, die sich als Veränderungen an Knorpel und – in fortgeschrittenem Stadium – an Knochen, Bändern, Kapseln und der Gelenkinnenhaut äußern. „Wir Orthopäden unterteilen den Knorpelschaden in vier Stadien. Hat man Schmerzen, befindet man sich meist schon in Stadium drei oder vier. In diesen Fällen besteht Handlungsbedarf“, betonte Dr. Sprenger.

Bevor eine Operation nötig wird, gebe es jedoch auch Möglichkeiten die schmerzende Körperregion zunächst konservativ zu behandeln. Zum Beispiel mit Schmerzmitteln, gezielter Bewegungstherapie oder mithilfe von Gelenkspülungen, Punktionen, Hyaluronsäure, Stoßwellentherapie, Akupunktur oder der Radiosynoviorthese. Auch Wärme oder Kälte könne helfen.

„Jeder Eingriff ist individuell“

Ist eine Operation unumgänglich, sei man als Betroffener in reger Gesellschaft. „Im vergangenen Jahr wurden in deutschen Operationssälen rund 186 000 künstliche Kniegelenke eingesetzt und mehr als 250 000 Hüftgelenksoperationen durchgeführt.“ Gut 15 Jahre halte ein künstliches Gelenk, mitunter auch länger. „Auch zwei bis vier Wechseloperationen sind möglich.“ Bei der Operation sei es deshalb essentiell, so viel wie möglich vom Knochen zu erhalten, um später eine Wechselprothese gut einsetzen zu können. Bei der Auswahl der passenden Prothese gebe es große Unterschiede und Vorlieben. Entscheidend bei der Auswahl eines passenden Gelenkersatzes sei der Patient. „Körperbau, Alter und Verträglichkeiten spielen eine große Rolle. Nicht jeder ist gleich. Jeder Eingriff ist individuell und die Prothese passgenau auf den jeweiligen Patienten abgestimmt“, erklärte Dr. Sprenger. Das Gesamtkonzept der Therapie müsse stimmen.

Ein Qualitätskriterium bei der Auswahl der Klinik sei zum Beispiel das Zertifikat als Endoprothetikzentrum der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie. Damit werden nur Krankenhäuser ausgezeichnet, die überprüfbar gute Behandlungsstandards und eine umfassende Therapie für ihre Patienten sicherstellen. Seit 2015 wurde auch das Krankenhaus Tauberbischofsheim wiederholt mit diesem Qualitätszertifikat ausgezeichnet. „Mit dem Endoprothetikzentrum haben wir vor drei Jahren einen neuen Weg eingeschlagen. Wir haben unsere Behandlungsprozesse analysiert, verbessert und vereinheitlicht“, unterstrich Sprenger.

Neben einer optimalen operativen Versorgung sei für Patienten auch eine gute Nachbetreuung wichtig. Eine Endoprothese könne nie so gut sein, wie ein gesundes Gelenk. Aber ein stimmiges Gesamtkonzept mit einer guten post-operativen Versorgung helfe dabei, die bestmögliche Beweglichkeit und Schmerzfreiheit für den Patienten zu erreichen.

Jeder sei aber selbst gefordert, langfristig etwas für seine Gesundheit zu tun, appellierte Dr. Heiko Sprenger an die Besucher. Täglich 15 Minuten Bewegung wirkten einem Muskelschwund entgegen und könnten das Knorpelgewebe vor dem Verschleiß schützen. Auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit ausreichender Flüssigkeitszunahme trage nachhaltig zur Gelenkgesundheit bei. Dr. Sprenger: „Körperliche Bewegung hat auch Einfluss auf die geistige Beweglichkeit – vergessen Sie das nicht und geben Sie auf sich Acht.“ khtbb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018