Ämter nun wieder „Zuhause“

Tauberbischofsheim.Noch ist nicht alles ausgepackt, die Mitarbeiter im Dormitorium sind aber wieder regulär für die Bürger erreichbar. Die Sanierungsmaßnahmen im Dormitorium und Ostflügel des Klosterhofes werden in dieser Woche abgeschlossen. Die Mitarbeiter des städtischen Hochbauamtes und des Tiefbauamtes konnten nun von den angemieteten Räumen auf dem Laurentiusberg zurück in die Innenstadt ziehen. Nach dem Brand des Dormitoriums im November 2016 waren die Ämter vorübergehend ausgelagert worden. Die Mitarbeiter sind nun wieder an gewohnter Stelle erreichbar: telefonisch, persönlich und digital. Wo welcher Ansprechpartner genau zu finden ist, kann auch online unter www.tauberbischofsheim.de abgerufen werden. Bild: Stadt Tauberbischofsheim