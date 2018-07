„Überall herrschte geniale Stimmung“

Anzeige

Kein Durchkommen auch am Samstag Abend in der Bischemer Innenstadt. Jannick Göller freut sich im FN-Gespräch über die „geniale Stimmung“ überall. Bei „Twilight Zone“, meint er, sei die Stimmung so übergekocht, dass „der neue Marktplatz schon wieder abgerissen wurde“ – zum Glück nur symbolisch. Auch der Kinderflohmarkt entpuppte sich erneut als Erfolgsgarant – in der Fußgängerzone wurde es bisweilen eng. Überall hatten kleine Händler ihre Zelte aufgeschlagen und verkauften eifrig ihre „abgelegten“ Spielsachen. Die Jugendfeuerwehr sorgte dafür, dass auch das beliebte Altstadtbähnle wieder seine Runden drehte. Und wem der Sinn nach Kunst stand, konnte sich die aktuelle Cartoon-Ausstellung im Engelsaal anschauen.

Wenn das Altstadtfest für eine neue Erkenntnis sorgte, dann für diese: Die „Bischemer Kröten“ haben allesamt auch „Model“-Qualitäten.

Und die „alte“ Erkenntnis: Das Altstadtfest ist und bleibt der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt – dank des Engagements ihrer fleißigen Vereine.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.07.2018