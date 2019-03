Abgabenlast der Arbeitnehmer steigt zu schnell an

Main-Tauber-Kreis.Der Vorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Main-Tauber traf sich zum ersten „Vorstandsdialog 2019“ mit Professor Dr. Wolfgang Reinhart, MdL. Die Themen Digitalisierung, Fachkräftemangel, konjunkturelle Seitwärtsentwicklungen, Brexit und der Infrastrukturausbau im ländlichen Raum standen unter anderem auf der Tagesordnung.

„Der Mittelstand beschäftigt die meisten Menschen in unserem Land und trägt den Löwenanteil daran, dass Baden-Württemberg Europas Innovationsregion Nummer eins ist“, so Wolfgang Reinhart zu Beginn seines Impulsvortrags. „Umso wichtiger ist es nicht nur reaktiv auf das politische Tagesgeschehen einzugehen, sondern die Perspektiven langfristig zu entwickeln.“

Konkret stellte er dem Vorstand dann den umfangreichen Maßnahmenkatalog der Landesregierung vor, der neben Milliardeninvestitionen in die digitale Infrastruktur, in die Luftreinhaltung, Schulsanierungen und in die Kinderbetreuung, auch die so genannte „Wohnraumoffensive BW“ enthält. Dabei soll es erleichtert werden, mehr Baufläche zu aktivieren ohne den Flächenverbrauch in die Höhe zu treiben.

Die Mitglieder des Vorstands der Mittelstandsvereinigung Main-Tauber begrüßten die auf den Weg gebrachten Maßnahmen. Weitere Anregungen gab es dennoch. „Der Mittelstand gibt den Menschen unserer Region Arbeit, Kultur und Perspektiven. Von den Löhnen die diese Mittelständler bezahlen, müssen die Beschäftigten in der Lage sein, sich Wohneigentum und Familiengründung leisten zu können.“, forderte der Vorsitzende Marcel Bauer. „Dass das immer schwieriger wird, liegt aber nicht am Lohnniveau der Mittelständler, sondern an der Abgabenlast und der niedrigen Sparquote die die Arbeitnehmer zu Verfügung haben – da muss die Politik handeln!“, so Bauer weiter.

Rainer Schulz und Peter Rösch stießen ins gleiche Horn; „Die Abgabenkurve steigt zu schnell an – wenn diese Entwicklung nicht gestoppt und weiter auf Umverteilung statt Erwirtschaften gesetzt wird, wird sich das in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten rächen.“ Nicht nur in diesem Punkt waren sich Abgeordneter und Vorstandsmitgleider einig.

Nach der Planung der verschiedenen Veranstaltungen im laufenden Jahr, wurde sich den aktuellen Themen rund um den Fachkräftemangel gewidmet. In diesem Zusammenhang ging es auch um die Personalnot des Handwerks und die Förderung von Auszubildenden und Meisterschülern. „Die Meisterprämie – die es in 15 von 16 Bundesländern (außer in Baden-Württemberg) gibt – muss als erster Schritt in die richtige Richtung auf den Weg gebracht werden.“, betonte der stellvertretende Vorsitzende und Bürgermeister von Assamstadt Joachim Döffinger. Erhöhten Gesprächsbedarf gab es auch bei Europa, National Roaming und Diesel-Fahrverboten. Wolfgang Reinhart sprach sich auch hier für Lösungen aus, „die den Ast, auf dem wir sitzen, nicht absägen. Dafür kämpfen wir im Land und dafür müssen wir uns auch auf Bundesebene nach besten Kräften einsetzen.“ mit

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019