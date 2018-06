Abiturjahrgang feierte frohes Wiedersehen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Das neue Bischemer Stadtbild sowie der blaue Himmel trugen sicher mit dazu bei, das Treffen des Abiturjahrgangs 1965 vom Matthias-Grünewald-Gymnasium zu einem heiteren Begegnungsfest werden zu lassen: Nach einem ausgiebigen Begrüßungskaffee fand die „Brunnentour“ statt: Franziskaner Brunnen, Marktplatz Brunnen, Liobabrunnen und der Schmuckbrunnen am Schloss mit der „Tauberbischofsheimer Madonna“. Der gesellige Abend ließ die alte Klassengemeinschaft wieder aufleben und vertiefen. Zum Dank versammelte man sich am nächsten Morgen in der Liobakirche zum Gottesdienst. Danach schloss sich eine Führung durch die Lioba-Ausstellung und das Rathaus an. Ein abschließendes Mittagessen „open air“ bildete den Ausklang des Treffens. Bild: Ringfoto Mackert