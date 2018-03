Achim Tschall neuer Vorsitzender

Anzeige

Wie schon in den Vorjahren stellte er anschließend den Verbandskalender „Wilde Welten“ vor, ein Gemeinschaftsprojekt von Jagd und Fischerei. Vom ASVD bestellte Exemplare werden wieder an Distelhäuser Schulklassen verteilt.

Es folgte der Bericht des Schriftführers Josef Seiz. Daraus ging unter anderem hervor, dass das Säubern der Tauberufer Ende Februar unter erfreulich hoher Beteiligung stattgefunden hat. Die Fangergebnisse waren bei allen Vereinsveranstaltungen deutlich niedriger als in den Vorjahren. Weitere Veranstaltungen waren die wie gewohnt gut besuchte Familien-Fete sowie die Teilnahme des Vereins am Hopfenzupferfest der Distelhäuser Brauerei. Im Herbst wurde eine Zuleitung zum See gelegt, um einen sicheren Wasserspiegel zu erhalten, der in den letzten Jahren immer wieder bedrohlich absank.

Finanzlage stabil

Schatzmeister Bruno Stolz wies in seinem Bericht auf eine stabile Finanzlage des Vereins hin. Die beiden Kassenprüfer Felix Montag und Martin Kaiser bescheinigten eine einwandfreie und übersichtliche Kassenführung.

Gewässerwart Alexander Hofmann gab einen ausführlichen Überblick über die Fischeinsätze und -fänge der abgelaufenen Saison. Dabei war festzustellen, dass der Bestand an Hechten weiterhin rückläufig ist und keine Schleien gefangen wurden. Aale und Barsche wurden annähernd so erfolgreich wie in den Vorjahren gefangen. Bei den Forellen war das Fangergebnis ebenfalls wie im Vorjahr sehr gut. Das Fanggewicht betrug knapp dem Besatzgewicht.

Zum Fischerkönig für 2017 wurde Achim Tschall mit der Königskette gekürt. Den zweiten Platz belegten gemeinsam Josef Szymczyk und Josef Seiz sen. Bei Helga Weber bedankte sich der Vorsitzende mit einem Präsent für die wie immer zuverlässige Ausgabe der Tageskarten. Für 40 Jahre Vereinstreue wurden Manfred und Harald Wernhard sowie Achim Tschall geehrt und erhielten eine Urkunde sowie ein Geschenk.

Bei der Wahl des Vorstands erklärte sich Achim Tschall bereit, das Amt des Vorsitzenden für den ausscheidenden Ernst Hartmann zu übernehmen. Alle anderen Mitglieder des Vorstands verbleiben im Amt. Somit wurden gewählt: Vorsitzender Achim Tschall, zweiter Vorsitzender Martin Miller, Schriftführer Josef Seiz, Schatzmeister Bruno Stolz und Gewässerwart Alexander Hofmann.

Anschließend wurde Ernst Hartmann für seine langjährige Vorstandstätigkeit mit lobenden Worten aus seinem Amt verabschiedet. Martin Miller trug dessen Werdegang vor, der in der gesamten Vereinshistorie immer einen Vorstandsposten bekleidete: anfangs als zweiter Vorsitzender, dann als Schriftführer und seit 1990 als Vorsitzender. Für seine großartige Leistung erhielt Ernst Hartmann ein Präsent und viel Applaus von den Mitgliedern.

Tauberreinigen am 24. Februar

Für 2018 stehen folgende Termine an: Tauberreinigen ist am 24. Februar um 14 Uhr. Zum Anangeln treffen sich die Mitglieder am 2. April um 9 Uhr, der Fischtag ist für den 30. Juni, 17 Uhr, geplant. Saisonabschluss ist mit dem Abangeln am 22. September um 9 Uhr.

Treffpunkt ist wie immer am Sportplatz Distelhausen. asv

