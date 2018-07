Acht Lehrer verlassen das „Schiff“

Anzeige

Pfarrerin Anna Wolf hat die Fachschaft Religion zwei Jahre lang unterstützt und wechselt nun an die Auguste-Bender-Schule in Mosbach.

Beate Dimler tritt eine Stelle in Künzelsau an. Sie hat im vergangenen halben Jahr die Fächer Deutsch, Englisch und Ethik vertreten.

Oberstudienrat Karl Vogt zieht es ein weiteres Mal ins Ausland. 2002 kam er als Lehrer für Chemie, Spanisch und Deutsch an das Matthias-Grünewald-Gymnasium. Er leitete die Begabten AG, engagierte sich für den Wettbewerb „Jugend forscht“, organisierte den Schüleraustausch mit Spanien und war Mitglied im Personalrat. Von 2012 bis 2016 war schon einmal im Auslandschuldienst. Damals unterrichtete er an der Deutschen Schule in Oslo. Nach weiteren zwei Jahren am „Schiff“ geht er jetzt nach Prag.

Vier Referendare haben erfolgreich ihre Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien beendet. Melissa Großmann, Alexandra Lehr, Tobias Schmidl und Jonas Theilen verlassen das MGG, um nach den Ferien an anderen Bildungseinrichtungen eine Stelle anzutreten.

Unter dem Schuljahr sind bereits Heidi Weiß-Balzer und Alice Schmidt gegangen.

Den Glückwünschen für die scheidenden Pädagogen schlossen sich Thomas Heinrich für den Personalrat und Fachschaftsvertreter an. Jessica Hecht erinnerte an Eva Derpa, die vor wenigen Wochen gestorben ist. „Wir denken oft an sie und vermissen sie sehr“, sagte die Personalratssprecherin.

Musikalische Akzente setzte Carolina Adolf (Klavier). feu

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.07.2018