Grünsfeldhausen.Das im Taubertal für seine großartige Spielkunst inzwischen sehr bekannte Flötenensemble „ flauti dolci” spielt ein stimmungsvolles Adventskonzert am Sonntag „Gaudete”, 16. Dezember, um 17 Uhr in der renovierten Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen. Adventliche Musik aus vier Jahrhunderten wird zu hören sein, bereichert durch gesangliche Motetten und kombinierte Besetzungsformen von Gesang und Instrumenten. Auch die Orgel der Achatiuskapelle wird zu hören sein. Es wird ein geringer Kostenbeitrag erhoben; eine kostenfreie Mitfahrgelegenheit kann unter Telefon 09341/13424, bis Samstag 20 Uhr, angefragt werden. Bild: Bezirkskantorat Tauberbischofsheim

