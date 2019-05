Ästhetisch raffiniert und handwerklich brillant

Mit knapp 70 Exponaten aus der Werkstatt der international renommierten Berliner Illustratorin Kat Menschik präsentiert der Kunstverein eine der sicher interessantesten Ausstellungen des Jahres.

Tauberbischofsheim. Kat Menschik (Jahrgang 1968), in der ehemaligen DDR aufgewachsen und als Tochter eines Grafikers von Hause aus künstlerisch „vorbelastet“, begann vor etwa 20 Jahren als Comiczeichnerin. Sie etablierte sich zu einer der gefragtesten Buch- und Zeitschriftenillustratorinnen mit regelmäßigen Arbeiten für Feuilletons wie das der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, für „Stern“ oder „Brigitte“ und Illustrationen zu Werken vieler zeitgenössischer und historischer Autoren. Von diesen ist nun im Engelsaal des Tauberbischofsheimer Kunstvereins eine umfangreiche Auswahl zu sehen.

Wie lässt sich Kat Menschiks Kunst in ihrer Eigenart am besten kennzeichnen? Nimmt man die Bilder näher in Augenschein, sticht sofort ihre herausragende handwerkliche Qualität ins Auge: die Sicherheit, Klarheit und Einfachheit der räumlichen Komposition in Verbindung mit ästhetischem Raffinement in der grafischen Ausführung.

Faszinierend ist ihre filigrane, strenge und disziplinierte Zeichenkunst, die gleichwohl immer leicht daherkommt, mit einer natürlichen Beschwingtheit und dekorativen Eleganz der Linienführung, dem ökonomisch effektvollen Einsatz von Farbe, von Schattierungen und Hell-Dunkel-Kontrasten. Menschik arbeitet anfangs ganz herkömmlich mit Tinte und Feder auf Papier, das PC-Grafikprogramm dient nur nachträglicher Bearbeitung, Schattierung und Kolorierung.

Natürlich steht auch diese raffinierte Ästhetik in einer mittlerweile ehrwürdigen Tradition als ein später Ausläufer der Jugendstil-Epoche zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, die für die Gebrauchsgrafik des ganzen 20. Jahrhunderts und darüber hinaus stilprägend und in ihren Ursprüngen wiederum vom Zeichenstil der Chinesen und Japaner beeinflusst wurde.

Ähnlichkeiten mit Manga-Comics

Da nimmt es auch nicht Wunder, wenn man in der grafischen Handschrift Menschiks manchmal Ähnlichkeiten mit dem Stil der japanischen Manga-Comics zu erkennen meint, und dass sie für würdig befunden wurde, die Bücher des weltbekannten japanischen Erfolgsautors Haruki Murakami (zu sehen sind in der Schau Beispiele der Erzählung „Schlaf“) zu illustrieren.

Daneben kann man im Engelsaal eine lange Reihe ihrer Arbeiten zu Werken von Kafka („Der Landarzt“), Edgar Allan Poe, E.T.A Hoffmann, Shakespeare („Romeo und Julia“) und Tilman Spreckelsen (mit einer „Isländer-Saga“) bewundern.

Die Initiatorin der Ausstellung, Carola Mast, bedauerte, dass die Künstlerin aufgrund anderer Verpflichtungen bei der Vernissage nicht anwesend sein konnte. Dafür schilderte sie in ihrer umfangreichen Einführungsrede sehr anschaulich ihre Begegnung mit Kat Menschik an ihrem Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in einer Altbauwohnung im Prenzlauer Berg mit einem 4000 Quadratmeter großen Garten. Man erfuhr dabei manch Aufschlussreiches über den nicht ganz einfachen Werdegang der Künsterin, ihren disziplinierten Tagesablauf, ihre künstlerischen Vielseitigekit und ihre Hobbys (etwa Töpfern), für die sie trotz großer Arbeitsauslastung noch Zeit findet.

