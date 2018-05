AfD-Kreisverband wählt neuen Vorstand

Anzeige

Tauberbischofsheim.Der neue AfD-Vorstand für den Main-Tauber-Kreis wurde gewählt. Zur Mitgliederversammlung hieß MdL Dr. Christina Baum im Saal über dem Abgeordnetenbüro am Marktplatz in Tauberbischofsheim neben 19 (von 59) stimmberechtigten Mitgliedern auch einige Gäste und als Tagungsleiter Dubravko Mandic aus Freiburg willkommen. Bei der Wahl wurde Dr. Christina Baum als Vorsitzende bestätigt. Ihr Stellvertreter ist Thomas Schäffner aus Rengershausen; der bisherige Schatzmeister wurde wiedergewählt und Schriftführerin wurde Claudia Beck aus Lauda. Als Beisitzer – mit Sonderaufgaben im Vorstand – wurden gewählt: Christian von der Groeben (Großrinderfeld), Christian Bartmann (Lauda) und Hans-Dieter Utke (Königshofen). Die Kassenprüfer wurden bestätigt. Der Wahlversammlung schloss sich eine rege Diskussion über aktuelle politische Themen an. Das Bild zeigt den AfD-Kreisvorstand (von links): Thomas Schäffner, Dubravko Mandic, Dr. Christina Baum, Schriftführerin Claudia Beck, Christian von der Groeben, Hans-Dieter Utke, Christian Bartmann. Bild: AfD