Aktionsreiche Rekrutenausbildung machte Spaß

Viele erstklassige Momente

Besonders viel Freude bereiteten die Kinderdisco mit Cocktailbar sowie diverse nächtliche Ereignisse. Denn neben einem Fahnenraub durch Überfallerinnen gab es auch eine Entführung. Zeit zum Entspannen fand man dann am gemütlichen Lagerfeuer bei Stockbrot und Kartoffeln. Bei all den warmen Sonnenstrahlen konnten die Rekruten zwar nicht durch den Matsch robben, dafür hielt der Ausflug ins Freibad jedoch eine willkommene Abkühlung bereit. Ein weiteres Highlight war der Tagestrip ins Paradiso in Buchen, wo man sich richtig auspowerte.

Der letzte Abend hielt traditionellerweise ein Süßigkeitenbuffet sowie ein von den Teilnehmern selbstgestaltetes Programm bereit. Auch die Verbrennung der Kräuterhexe über dem Abschlussfeuer durfte nicht fehlen. Viel zu rasch verflog eine Campwoche voller erstklassiger Momente. Während man die einzigartige Ausbildungs-Atmosphäre in Külsheim lassen musste, nahmen die Jugendrotkreuzler viele Abenteuer und neu gewonnenen Freundschaften mit nach Hause. jrk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.06.2018