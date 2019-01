Aktivitäten vorbereitet

Tauberbischofsheim.Zu ihrer konstituierenden Sitzung trafen sich die Mitglieder des Vorstands vom Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung Tauberbischofsheim im Winfriedheim.

Nach der Begrüßung durch die neue Vorsitzende Christiane Schäffner folgte ein geistlicher Impuls zum Thema „Was bringt es“ der zum Nachdenken über das mangelnde Engagement und Verhalten vieler Mitbürger anregen sollte.

Danach wurde die Programmplanung für das Jahr 2019 besprochen. Es sind folgende Aktivitäten im ersten Halbjahr 2019 geplant. Die Beteiligung an den Gerlachsheimer Mon(d)tagen mit dem Thema:“ Was uns verbindet“ mit Beginn am 28. Januar in Kooperation mit der Katholischen Landvolk -Bewegung KLB. Teilnahme am KAB/DGB/ANP Seminar am 2. Februar im Hotel St. Michael Tauberbischofsheim mit dem Thema: „Vom Wert des Menschen“. Die Unterstützung des Solidaritätscafés zugunsten des Netzwerkes für Arbeit suchende Jugendliche am Sonntag, 17. Februar, mit Zauberer Egon Kußmann in Impfingen.

Regelmäßige Treffen beim Stammtisch im Klosterhof mit Austausch von Informations und Erfahrungsberichten.

Ebenfalls will man sich am 1. Mai bei der Kundgebung des DGB in Tauberbischofsheim mit einem Informationsstand präsentieren. Am 26. Mai wird wieder die Maiandacht der Verbände im Kloster Bronnbach in Kooperation mit der Kolpingsfamilie stattfinden.

Nach der Programmplanung wurde die Aufgabenverteilung besprochen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden noch die Planung für das Herbst-/Winterprogramm vorgenommen. Dieses Programm wird dann vor den Sommerferien veröffentlicht werden.

Zum Abschluss der Sitzung trug Helga Eckert noch einen besinnlichen Text den anwesenden Vorstandsmitgliedern vor.

