Aktuelle Informationen rund um das Thema Eigenheim

Tauberbischofsheim.Das vierte Immobilien-Forum der Sparkasse Tauberfranken findet am Sonntag, 11. März, von 11 bis 16.30 Uhr in der in Tauberbischofsheim statt.

Die nach wie vor historisch niedrigen Zinsen haben den Traum von den eigenen vier Wänden für viele in erreichbare Nähe gerückt. Dennoch bleibt die eigene Immobilie ein Projekt, das gut geplant sein will und ohne Beratung nicht durchführbar ist. Die erste Frage, die sich dem angehenden Eigentümer dabei stellt, ist die nach der Finanzierbarkeit.

Wer wissen möchte, wie viel Haus oder Wohnung er sich leisten kann, findet bei der Messe Ansprechpartner. Das gilt auch für diejenigen, die bereits eine Immobilie besitzen und diese energetisch sanieren möchten oder z.B. nach dem Auszug der Kinder, etwas Kleineres suchen - und einen solventen Käufer für ihr bisheriges Zuhause suchen.