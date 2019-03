Akzente im Dorf gesetzt

Impfingen.Das kleine schmucke Weinbaumuseum in den Kellerräumen der „Alten Schule“ bot den passenden Rahmen für die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins. Seit seiner Gründung hat der Verein den Tod von 15 Mitgliedern zu beklagen. Nicht nur in der Versammlung selbst, sondern auch in einem vorangestellten, von Pater Kasimir zelebrierten Gottesdienst, wurde der Verstorbenen namentlich gedacht.

Schriftführer Karl Zubrod erinnerte in seinem Jahresbericht unter anderem an die Segnung des Jakobusbrunnens durch Kaplan Steffen Schölch beim Osterbrunnenfes. Das Gelände rund um den „Buscher-Bildstock“ wurde von Vereinsmitgliedern hergerichtet. Der Platz gegenüber der „Alten Schule“ wurde von den Heimatfreunden neu gestaltet und lädt nun mit einer Sitzgruppe sowie einer historischen Kelter zum Verweilen ein.

Gute Tradition ist inzwischen die Führung von Impfinger Grundschülern durch das Weinbau- und Heimatmuseum sowie durch die Kirche durch Vereinsarchivar Franz Kuhngamberger, sen. Auch für zehn Stammtische und sechs Vorstandsitzungen boten Heimat- und Weinbaumuseum den geeigneten Rahmen, so Schriftführer Zubrod abschließend.

In einem umfassenden Rückblick zeigte danach Vorsitzender Gottfried Wühr die Entstehungsgeschichte, einige Stationen der Entwicklung sowie einige Schwerpunkte der Arbeit des Heimatvereins in den zwei Jahrzehnten seines Bestehens auf. Gemäß der Satzung habe es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, geschichtlich gewachsene und wertvolle Zeugnisse und Überlieferungen aus dem Leben der Vorfahren zu erhalten und den Nachkommen weiterzugeben, Kulturdenkmale zu pflegen und zu schützen. Beispielhaft nannte er hier die Restaurierung zweier Kreuzigungsgruppen sowie mehrerer Bildstöcke, den Umbau und die Einrichtung des oberen Stockwerks der „Alten Schule“ zu einem Heimatmuseum mit Versammlungsraum, die Neugestaltung der Kellerräume zu einem Weinbaumuseum sowie die Neugestaltung der Anlage bei der Bushaltestelle, wo auch das Kunstwerk „Die sieben fetten und die sieben mageren Kühe“ einen neuen Platz fand.

Trotz vieler und zum Teil auch schwerer Arbeiten, habe der Verein aber auch nicht vergessen, Feste zu feiern sowie Ausflüge, Wanderungen und Exkursionen durchzuführen. Einen festen Platz im Veranstaltungskalender habe das alljährliche Osterbrunnenfest „Am Plan“.

Vorsitzender Wühr, selbst Ideengeber und unermüdlicher Motor des Vereins, nahm den 20. Geburtstag zum Anlass, den zahlreichen Mitarbeitern für ihren großen Einsatz für den Verein und für das Gemeinwohl zu danken. In diesen Dank schloss er auch die Stadt und ganz besonders Bürgermeister Wolfgang Vockel für alle Unterstützung und finanzielle Förderung mit ein. Als besonders engagierte Heimatfreunde würdigte er Paul Fünkner, Inge May und Edeltraud Wühr sowie Bertold Eisenhauer und Herbert Müller.

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Helga Jung wies schwarze Zahlen aus. Nachdem Lothar Baunach, Kassenprüfer zusammen mit Herbert Kreidl, eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte bescheinigt hatte, wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Den Reigen der Grußworte eröffnete Bürgermeister Wolfgang Vockel mit den Worten: „Dank und Glückwunsch und Chapeau!“ Der Heimatverein habe in den 20 Jahren seines Bestehens seine Ziele mit Leben erfüllt und biete ein respektables Bild. Besonders freue er sich über das gelungene kleine Weinbaumuseum, das über seinen musealen Charakter hinaus zu einer schönen Begegnungsstätte geworden sei. „Bei der großen Palette seiner Aufgaben ermutige ich den Heimatverein unseres größten Stadtteils, weiterzumachen und mit Elan und Freude die nächsten Projekte anzugehen“, schloss Bürgermeister Vockel.

Ortsvorsteher Dominik Carle dankte dem Heimatverein für seinen Einsatz zum Wohle Impfingens. Erfreulich sei auch die Zusage von Bürgermeister Vockel, dass die Parkplätze beim Friedhof gepflastert werden. Um die dort gepflanzte Linde werde in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein eine Sitzbank errichtet.

Kerstin Haug-Zademack, die Vorsitzende des Vereins der Tauberfränkischen Heimatfreunde meinte, der Verein könne stolz sein auf das Geleistete. Für die nächsten 20Jahre wünschte sie alles Gute. Bernhard Speck lobte das große Engagement zur Erhaltung der Bildstöcke und Wegkreuze in der Gemeinde. ga

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019