Alle haben bestanden

Anzeige

Tauberbischofsheim.Nicht nur auf der Wettkampfmatte zeigen sie derzeit glänzende Leistungen, sondern auch bei der Prüfung zum nächsthöheren Kyu-Grad. Dieser Tage stellten sich von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim zur Grüngurtprüfung (3. Kyu) Franziska Höcherl, Vanessa Höcherl und Mara Noorlander. Ebenso hatten sich vorbereitet für Gelborange (6. Kyu) Tim Schneider, für Gelbgurt (7. Kyu) Kira Kremer, Emilia Lecour und Vanesse Liesberg, sowie für Weissgelb (8. Kyu) Simon Rennhofer und Gabriela Szwewczyk.

Die beiden Prüfer Joachim Fels (3. Dan) und Torsten Zettelmeier (1. Dan) hatten bei den sehr gut vorbereiteten Prüflingen keinerlei Beanstandungen, so dass alle am Ende ihre Urkunden für den neuen Gürtel in Empfang nehmen durften.

Nach den Richtlinien des Deutschen Judo-Bundes sind als erstes Prüfungsfach seitens der Teilnehmer Fallübungen nach allen Seiten gekonnt vorzuzeigen. Danach geht es weiter mit den Standtechniken, die einmal als Grundversion demonstriert werden mussten und als Anwendungsaufgabe. Dabei sollen alle Techniken in einer nachvollziehbaren Bewegungssituation, wie es im Kampf vorkommen kann, gezeigt werden. Das gleiche Prozedere musste man mit den Haltegriffen als auch mit den Hebel- und Würgetechniken vorführen.