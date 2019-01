Alois Gerig spricht bei Ackerbaumesse

Distelhausen.Die Erzeugergemeinschaft Qualitätsgetreide, Körnermais und Ölsaaten Baden veranstaltet am 4. Februar ab 13 Uhr wieder ihre Ackerbaumesse mit anschließender Mitgliederversammlung. Diesmal findet die Veranstaltung in der Alten Füllerei in Distelhausen statt. Dabei geht es um die Anbau- und Marktsituation nach dem Rekord-Hitzejahr 2018 und um aktuelle Entwicklungen und Empfehlungen zu den Themen Ackerbau, Dünger und Pflanzenschutz sowie Schädlingsbekämpfung mit Hilfe von Smart-Farming-Technologien. Die Veranstaltung wird als Fortbildung für den Sachkundenachweis Pflanzenschutz anerkannt. Zum Abschluss der Versammlung spricht gegen 20.30 Uhr Alois Gerig MdB (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung im Deutschen Bundestag, über die aktuelle agrarpolitische Situation.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019