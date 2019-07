Als Nachrücker in nächste Runde eingezogen

Tauberbischofsheim.Der Endkampf der Regioklasse im Turnen fand in Waldhof statt. Hier trafen die acht bestplatzierten der Ligarunde aufeinander, das waren die Vereine Seckenheim, Dielheim, Mosbach, Kirchheim, Ketsch, Nussloch, Wieblingen und Tauberbischofsheim.

Mit den vorherigen Wettkämpfen in dieser Ligarunde erturnten sich die Mannschaften bereits Siege gegen jede Mannschaft sowie Gerätepunkte. Hier sammelten sich die Tauberbischofsheimer Mädchen so viele Punkte, dass sie im Endergebnis letztendlich mit Seckenheim und Mosbach zusammen auf dem ersten Platz standen. Somit waren die Mädchen besonders aufgeregt beim Endkampf, da es hier nochmals richtig spannend wurde, wer letztendlich auf den ersten Platz schafft und somit zum Relegationswettkampf fahren darf. Dieser Relegationswettkampf ist das Tor für den Eintritt in die Bezirksklasse.

Die Mädchen begannen mit ihrem ersten Gerät, dem Sprung. Hier zeigten sie nicht ihre gewohnte Leistung. Beim zweiten Gerät, dem Barren, turnten sie gute Übungen, die sie flüssig durchturnten und letztendlich auch gute Punkte sammelten.

Als drittes Gerät war das Zittergerät der Mädchen dran. Auf dem Balken ist es wichtig, gespannt und ohne Wackler die Übung durchzuturnen, was bei dem turnerischen Niveau meist sehr schwer ist. Doch gab es an diesem Gerät einige Abgänge während der Übung, bei dem die Mannschaft wertvolle Punkte verlor.

Am Boden, dem letzten Gerät, zeigten sie wieder Glanzleistung und versuchten, mit den letzten Übungen nochmals alles rauszuholen, was ging, um letztendlich beim Endergebnis vorne mit dabei zu bleiben.

Die Spannung nach dem Wettkampf war in allen aktiven Turnerinnen des Wettkampftages ins Gesicht geschrieben, denn der erste und der zweite Platz qualifiziert sich für den Relegationswettkampf.

Dieser ermöglicht es, mit den Absteigern der Bezirksklasse zu turnen und eventuell in die nächste Liga aufzusteigen.

Werner Kupferschmidt als Ligaleiter vom Turngau Heidelberg erwähnte, dass es eine ganz knappe Sache war und nur wenige Zehntel den ersten und den achten Platz trennen.

Auf den ersten Platz schaffte es verdient die Mannschaft von Seckenheim, den zweiten Platz erturnte sich Mosbach und mit nur zwei Zehntel Rückstand, was ein kleiner Wackler bedeutet, schaffte es die Mannschaft von Tauberbischofsheim.

Die Tauberbischofsheimer Mädchen mit Samira Badri, Alicia Zander, Kristina Hofmann, Alicia Rupp, Anna Wamser, Lena Hofer, Lia Kritz und Hailey-Jean Hörner erturnten sich einen tollen dritten Platz, auch wenn sie etwas traurig darüber waren, wegen nur zwei Zehntel die Einladung zur Relegation verpasst zu haben.

Am Ende fasste Trainerin Kristina Greco noch einmal die gesamte Saison zusammen und kam eindeutig zu dem Entschluss, dass die Mädels alle Erwartungen übertroffen hatten.

Denn zu Beginn der Ligarunde hieß das Ziel, die Klasse zu halten und nicht abzusteigen.

Am Donnerstag nun kam die erfreuliche Nachricht, dass die Mädels aus Tauberbischofsheim als Nachrücker am Sonntag, 21. Juli, nach Donaueschingen fahren dürfen. Die Freude war natürlich groß und die Motivation noch größer. Jetzt heißt es, nochmals volle Konzentration in den nächsten zwei Trainingseinheiten, um die Übungen den neuen und schwierigeren Anforderungen anzupassen. Dort können die Mädels erneut ihr Können unter Beweis stellen.

Auch wenn sie alles geben werden, wird an diesem Tag der Spaß im Vordergrund stehen und es wird für alle eine tolle Erfahrung werden. tsv

