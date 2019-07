Alternative zum ständigen Wegwerfen

Tauberbischofsheim.Freitagnachmittag, strahlender Sonnenschein. Auf geht’s ins Wochenende. Freiwillig in der Schule bleiben? Aber klar, für eine besondere Aktion doch gerne. Flohmarkt im Schulzentrum am Wört, Spaß haben, Geschäfte machen, fürs Leben lernen, etwas Gutes tun und vielen Kindern damit helfen, dafür lohnt es sich allemal, ein bisschen Zeit zu opfern.

Initiiert von den Klassen 8d, 8e und 8f im Rahmen des AES-Unterrichtes (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) fand im Schulzentrum am Wört, und dort aufgrund des sommerlichen Wetters im schattigen Teil des Schulhofes, die erste Auflage von „Nachhaltigkeit rockt“ statt. Ein Flohmarkt zum Kaufen und Verkaufen für Jedermann, um dem stetig waschsenden Berg an alten, aussortierten und nicht mehr benutzten Konsumgütern entgegenzuwirken. Dass der gedankenlose Umgang mit diesen Produkten ansonsten ein großes Problem für die Zukunft der Umwelt darstellen wird, wurde im AES-Unterricht mit den Lehrerinnen Krug und Beisler ausführlich besprochen. Hieraus entstand die Idee für den Flohmarkt als Alternative zum ständigen Wegschmeißen und Neukaufen.

So wurde ein Geschäftsplan besprochen, Flyer gedruckt und ausgehängt, die Mitschüler am Schulzentrum und in anderen Schulen informiert, die Abläufe für den Verkauf geklärt und sich mit potenziellen Standbetreibern ausgetauscht.

Und was sollte mit dem Erlös aus den Standgebühren geschehen? Welche Frage, kein Wirtschaften in die eigene Tasche war vorgesehen. Andere Menschen, vor allem Kinder, sollten etwas davon haben. Mukta-Nepal wurde auserkoren, ein Verein, der den Erdbebenopfern von 2015 dabei hilft, ihre Häuser und benötigten Einrichtungen, natürlich auch Schulen, wieder aufzubauen.

Immerhin 20 Standplätze konnten vergeben werden – an ganze Klassen, an Eltern von Schülern und den Großteil an „Externe“, die keine direkte Verbindung mit der Schule hatten. Außerdem holten die Achtklässler noch die „Rock-AG“ der Schule mit ins Boot, die sich sehr gerne bereit erklärte, unter der Leitung von Klaus Kirchner für die musikalische Unterhaltung am Flohmarkttag zu sorgen. Dieser entpuppte sich als prächtiger Sommertag, so dass neben den Standgebühren auch noch ein Umsatz durch den Verkauf von Erfrischungsgetränken erzielt wurde. Jetzt galt es, die angebotenen Produkte an den Mann oder die Frau beziehungsweise oft auch an das Kind, zu bringen. Handeln war selbstverständlich auch erlaubt, was den Spaßfaktor nach oben trieb.

Insgesamt zeigten sich die veranstaltenden Klassen mit ihren Lehrkräften zufrieden mit der Veranstaltung, die Besucherresonanz war in Ordnung, kann aber bestimmt bei einer Neuauflage und Etablierung des Flohmarktes noch gesteigert werden. Und das länger an der Schule Bleiben hatte sich auf jeden Fall gelohnt – mehrere 100 Euro können an Mukta-Nepal gespendet werden.

