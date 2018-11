Am Heimbergsflur Auto zerkratzt

Tauberbischofsheim.Bereits zum wiederholten Mal ist ein unbekannter Vandale auf einem Parkplatz in Tauberbischofsheim aktiv geworden. Zwischen Sonntag 19.45 Uhr, und Montag 6.15 Uhr zerkratzte er den vorwärts in einer Parkbucht rechts der Straße Am Heimbergsflur abgestellten, schwarzen Audi A 3 einer Frau. Bei der aktuellen Tat hatte der Unbekannte die hintere Beifahrertür und die Heckklappe des Pkws zerkratzt und einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018