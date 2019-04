Ampel soll Verkehrsfluss verbessern

An der oberen Kasernenkreuzung tut sich etwas. Schon in wenigen Wochen sollen sich Verkehrsfluss und -sicherheit deutlich erhöhen. Denn dann wird die neue Ampel in Betrieb genommen.

Tauberbischofsheim. Voraussichtlich Anfang Mai ist’s soweit – dann erhält die Kreisstadt eine weitere Ampelanlage. Nachdem die Tiefbauarbeiten für die Maßnahme bereits Mitte März in Angriff genommen worden

...