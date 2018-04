An beruflichen Gymnasien haben Abiturprüfungen begonnen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Für 351 Schülerinnen und Schüler der 13. Klassen in den beruflichen Gymnasien Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim haben am gestrigen Freitag die schriftlichen Abiturprüfungen mit dem Fach Mathematik begonnen. Am Montag werden die berufsbezogenen Profilfächer, im Biotechnologischen Gymnasium wird Biotechnologie, im Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium Ernährung und Chemie, im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium Pädagogik und Psychologie, in den Technischen Gymnasien Mechatronik und Informationstechnik und in den Wirtschaftsgymnasien Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkten Wirtschaft, Finanzen oder Internationale Wirtschaft geprüft. Es folgen Prüfungen in den Fächern Deutsch und Englisch. Nach weiteren schriftlichen Fächern bis zum 23. April und den mündlichen Abiturprüfungen Anfang Juli wird die allgemeine Hochschulreife erworben. Bild: BS MTK