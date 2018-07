„Anderer Kollege“ soll übernehmen

Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel will sein Amt als Vorsitzender des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber an einen anderen Kollegen übergeben. In der nächsten Verbandsversammlung am 19. Juli steht die Neuwahl des Vorsitzenden auf der Tagesordnung.

© Fabian Greulich