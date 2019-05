Anette Schmidt bewirbt sich in der Kreisstadt als Bürgermeisterin. © WUG

Tauberbischofsheim.Für die Bürgermeisterwahlen in der Kreisstadt am Sonntag, 30. Juni, gibt es eine weitere Kandidatin. Anette Schmidt, derzeitige Rathauschefin von Großrinderfeld, hat am Donnerstag ihre Bewerbung unterschrieben und im Rathaus von Tauberbischofsheim eingeworfen. ktm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019