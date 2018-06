Angefahrene Rehe verendeten qualvoll

Anzeige

Tauberbischofsheim.Bereits zum dritten Mal haben unbekannte Fahrzeuglenker auf der sogenannten Panzerstraße in Tauberbischofsheim ein Reh angefahren und es danach einfach verletzt liegen lassen. In zwei Fällen verendeten die Rehe daraufhin qualvoll. Am Sonntag wurde ein Reh verletzt gesichtet und musste dann von einem Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden. Hintergrund der Vorfälle ist, dass die betroffene Straße nicht für den öffentlichen Fahrzeugverkehr freigegeben ist und die Fahrzeuglenker daher nach Wildunfällen vermutlich nicht auf sich aufmerksam machen möchten. Stattdessen nehmen sie den qualvollen Tod eines Tieres in Kauf.