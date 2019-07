Anhänger mit Strohballen brannte

Großrinderfeld.Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montag, gegen 15.50 Uhr, in Großrinderfeld. Der Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine mit Anhänger fuhr von Werbachhausen in Fahrtrichtung Großrinderfeld. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer aufsteigenden Rauch von seinem mit Strohballen beladenen Anhänger. In kürzester Zeit stand die komplette Ladung in Flammen. Um ein Abbrennen seines Gespanns zu vermeiden warf der Fahrer, mit Hilfe der Hydraulik des Anhängers, die brennende Ladung auf den Asphalt eines Parkplatzes kurz vor Großrinderfeld. Die Feuerwehr rückte mit 60 Einsatzkräften aus und konnte das brennende Stroh löschen. Die Brandursache und der entstandenen Sachschaden sind nach Angaben der Polizei noch unklar.

