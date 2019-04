Anlage an der Brehmbach erfreut sich großer Beliebtheit und wird viel genutzt

Tauberbischofsheim.Die Jahreshauptversammlung des Kneipp-Vereins Tauberbischofsheim fand im Hotel Adlerhof statt. Vorsitzende Annitraud Günther begrüßte viele interessierte Mitglieder.

In ihrem Rechenschaftsbericht erinnerte die Vorsitzende an zwei gut besuchte Schnupperkurwochen in Hopfen am See und in Bad Wörishofen. Der Jahresausflug nach Neustadt an der Weinstraße mit Führung auf dem Hambacher Schloss habe bleibende Eindrücke bei den Teilnehmern hinterlassen.

Auch im letzten Jahr sei das Kneippjahr mit einem abendlichen Spaziergang nach Dittigheim zu Ende gegangen. Die Wassertretanlage habe im heißen Sommer 2018 einen guten Zulauf gehabt. Die letzten Arbeiten zur Eröffnung der diesjährigen Kneipp-Saison seien in Angriff genommen worden.

Die Uferanlagen an der Brehmbach seien wegen Hochwasserschutz von der Wasserschutzbehörde überprüft worden. Es habe im Bereich der Kneippanlage jedoch keinerlei Beanstandung gegeben.

Neue Bäume seien am Brehmbachufer von der Stadt gesetzt worden, nachdem vor zwei Jahren durch eine Fällaktion sämtliche schattenspendenden Bäume entfernt wurden. Hier sei allerdings noch etwas Geduld nötig, bis die Bäume weiter gewachsen sind.

Paula Schimpf berichtete von den Yogagruppen. Wöchentlich fänden neun Kurse statt. Sie werden von Verena Egenbeger und ihr selbst geleitet. Beide Kursleiterinnen besuchen jedes Jahr Weiterbildungsseminare. Ein gemeinsamer Yogatag auf dem Benediktushof habe stattgefunden und werde dieses Jahr wieder angeboten. Zum Jahresabschluss kam ein Spendenbetrag von 598 Euro von den Teilnehmern zusammen, der je hälftig an die Station Regenbogen in Würzburg und an den Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Main-Tauber-Kreis weitergeleitet wurde. Die neuen Yogakurse beginnen wieder nach den Osterferien.

Hildegard Knaus berichtete über die Wassergymnastikgruppen. Kursleiterinnen seien Hilde Vath und Herta Beierstettel, wobei Magda Kraus immer wieder bereit sei, die Vertretung zu übernehmen. Vier Gruppen finden 14-tägig, eine weitere Gruppe trifft sich wöchentlich in der Kleinschwimmhalle des Krankenhauses. Offen sei, wie lange das Schwimmbad erhalten bleiben kann. Ein Ausflug in eine Therme habe stattgefunden. In diesem Jahr gehe es am 22. Mai nach Bad Windsheim.

Leo Guggenmos berichtete über die Feldenkraiskurse. Wöchentlich fänden drei Kurse statt. Neueinsteiger seien zum „Schnuppern“ willkommen.

Die Vorsitzende bedankte sich bei den Übungsleitern für die verantwortungsvolle Arbeit. „Es ist sehr erfreulich, mit wie viel Freude und Spaß die Teilnehmer die Kurse besuchen“, sagte sie.

Danach verlas die Schatzmeisterin Irene Löffler den Kassenbericht. Sie sprach von einem positiven Ergebnis für den aktuell 403 Mitglieder zählenden Verein. Andrea Dittmann und Elisabeth Link hatten die Kasse geprüft und bescheinigten eine einwandfreie Buchführung. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Die anstehenden Neuwahlen brachten folgende einstimmige Ergebnisse: Annitraud Günther (Vorsitzende), Johann Herok (Stellvertreter), Paula Schimpf (Schriftführerin), Irene Löffler (Schatzmeisterin), Verena Egenberger, Leo Guggenmos, Hilde Vath und Hanna Waldenmaier (alle Beiräte), Andrea Dittmann und Elisabeth Link (beide Kassenprüfer).

Die Positionen des Vorstands und des Schatzmeisters würden von den Gewählten kommissarisch weitergeführt, bis ein Nachfolger gefunden werde. Auch die Position des Schriftführers sei nach vier Jahren neu zu besetzen. Eine erfreuliche Aufgabe hatte die Vorsitzende dann mit den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft zu erfüllen: 17 Personen wurden für zehnjährige, fünf Personen für 25-jährige und eine Person für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Auch in diesem Jahr finden noch zwei Gesundheitswochen, eine in Bad Wörishofen (12. bis 19. Mai) und eine in Bad Buchau (31. August bis 7. September) statt. Der Jahresausflug geht zur Bundesgartenschau nach Heilbronn am 17. Mai, am Geburtstag von Sebastian Kneipp. An diesem Tag findet ein Kneipp-Event auf der großen Show-Bühne statt. Der abendliche Spaziergang nach Dittigheim findet am 22. November statt.

Zum Abschluss referierte Leo Guggenmos zum Thema „Gesundheit und Wohlbefinden zur Selbstbehandlung mit Wasser nach Pfarrer Sebastian Kneipp“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019