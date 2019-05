Anlaufstelle für Schulen

Distelhausen.„In Zeiten der Digitalisierung ist es besonders wichtig, dass gerade im Bereich der Bildung ausreichende Mittel bereitgestellt werden, um Jugendliche in Sachen Medienkompetenz zu schulen“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, anlässlich der am Montag bekannt gegebenen Fördermittel für das Kreismedienzentrum des Main-Tauber-Kreises in Distelhausen. Mit insgesamt 100 000 Euro fördert das Kultusministerium die Einrichtung.

Konkret wird der Anteil aus den 830 000 Euro im Gesamtfördertopf dazu verwendet um sogenannte Makerspace-Umgebungen und Virtual-Reality-Labore einzurichten. „Es ist wichtig, dass sich unsere Schulen über die konkreten Chancen und Möglichkeiten digitaler Technologien für die Unterrichtspraxis informieren können. Die Medienzentren sind für sie die erste Anlaufstelle im Land, um sich Beratung, Unterstützung und neue Impulse für den Unterricht im digitalen Zeitalter zu holen. Wir bieten damit landesweit einen Zugang zu den neuen Möglichkeiten für den Schulunterricht“, so Reinhart.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Projekts „3D-erleben“ des Kultusministeriums, das Teil der landesweiten Digitalisierungsstrategie ist. Ziel des Projekts ist es, Konzepte zum Einsatz zukunftsweisender digitaler Technologien im Unterricht zu entwickeln und zu erproben. Im Fokus stehen Technologien, die dreidimensionale Inhalte darstellen, verarbeiten und produzieren.

An 14 Medienzentren werden Makerspaces eingerichtet, in denen Lehrkräfte mit ihren Schülern Unterrichtsideen mit 3D-Drucker und Scanner entwickeln und umsetzen können. Vier Medienzentren werden zudem mit Virtual Reality-Laboren sowie „VR-Koffern“ mit portablen VR-Brillen zum Verleih an Schulen ausgestattet. Die Virtual Reality-Labore und VR-Brillen bieten vielfältige Möglichkeiten der Visualisierung und Simulation, die sich zum Beispiel besonders für Schulungszwecke eignen. pm

