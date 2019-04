Anmeldetermine für die Schulanfänger

Tauberbischofsheim.In den nächsten Wochen können an den Tauberbischofsheimer Grundschulen die Kinder für die Einschulung angemeldet werden.

Schulanfänger können am Montag, 6. Mai, an der Grundschule Impfingen angemeldet werden. Ab 14.30 Uhr beginnen die Kinder aus Hochhausen, die in der Grundschule Impfingen eingeschult werden. Die Eltern der Hochhäuser Kinder sollen für diese Kinder ein aktuelles Passbild für das Busticket mitbringen. Ab 15 Uhr am selben Tag werden dann die Kinder aus Impfingen angemeldet.

Die Anmeldung der Schulanfänger an der Grundschule Distelhausen ist am Dienstag, 7. Mai, von 13.30 bis 14.30 Uhr möglich. Angemeldet werden alle Kinder aus Dittigheim und Distelhausen, die in der Grundschule Distelhausen eingeschult werden. Für die Kinder aus Dittigheim ist ein aktuelles Passfoto für das Bus-Ticket mitzubringen.

An der Christian-Morgenstern-Grundschule können die Kinder am Dienstag, 14. Mai, angemeldet werden. Dies gilt für alle Kinder, die gegenwärtig die Kindertagesstätte St. Lioba, die Kindertagesstätte St. Martin, die Evangelische Kindertagesstätte oder den Waldkindergarten besuchen, sowie für die Kinder, die keinen Kindergarten besuchen und in der Christian-Morgenstern- Grundschule eingeschult werden.

Die Kinder, deren Nachname mit den Buchstaben A bis K beginnt, werden von 14.30 bis 15.30 Uhr angemeldet, beginnt der Nachname mit den Buchstaben L bis Z, ist die Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr vorgesehen.

Die Anmeldung der Schulanfänger an der Grundschule am Schloss findet am Montag, 13. Mai, statt. Angemeldet werden können die Kinder, die gegenwärtig die Kindertagesstätte St. Martin, die Kindertagesstätte St. Lioba, die Kindertagesstätte St. Elisabeth Dittwar, die Evangelische Kindertagesstätte oder den Waldkindergarten besuchen, sowie die Kinder, die keinen Kindergarten besuchen und in der Grundschule am Schloss eingeschult werden sollen. Die Kinder, deren Nachname mit den Buchstaben A bis K beginnt, werden von 14 bis 16 Uhr angemeldet, beginnt der Nachname mit den Buchstaben L bis Z, ist die Zeit von 16 bis 17 Uhr vorgesehen. Für die Kinder aus Dienstadt und Dittwar ist ein aktuelles Passbild für das Busticket mitzubringen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019