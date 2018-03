Anmeldung für Ferienbetreuung

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Stadt Tauberbischofsheim bietet wieder eine Betreuung für Schulkinder bis zur fünften Klasse an. Das Angebot soll besonders berufstätige und alleinerziehende Eltern bei der Überbrückung der Ferienzeit unterstützen. Anmeldungen für die Osterferienbetreuung sind ab sofort im städtischen Familienbüro oder auch online unter www.tauberbischofsheim.feripro.de möglich.

Erfahrene Betreuungskräfte

Die Osterferienbetreuung findet vom 26. März bis 6. April an der Grundschule am Schloss statt. Wie immer werden die Kinder von erfahrenen Betreuungskräften betreut. Außerdem werden die Betreuungskräfte durch Praktikanten unterstützt.

Die Ferienbetreuung findet an den Tagen Montag bis Freitag von 7.30 bis 13 Uhr statt. Die Kinder können zwischen 7.30 und 9 Uhr gebracht werden. Ausflüge starten in der Regel um 9 Uhr an der Grundschule.