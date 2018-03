Anmeldung in dieser Woche

Anzeige

Tauberbbischofsheim.Schüler der vierten Klassen können am Mittwoch, 21. März, und Donnerstag, 22. März, an den weiterführenden Schulen in Tauberbischofsheim angemeldet werden. Die Anmeldung sollte durch die Erziehungsberechtigten persönlich erfolgen, benötigt werden hierzu die Anmeldeformulare für die weiterführende Schule (Blatt 4, 5 und 7 aus der diesbezüglichen Mitteilung der Grundschulen), die Geburtsurkunde und bei Fahrschülern zudem ein aktuelles Passbild sowie eine Bankverbindung.

Schüler, die ab dem nächsten Schuljahr eine fünfte Klasse an der Werkrealschule oder an der Realschule im Schulzentrum am Wört Tauberbischofsheim besuchen werden, können an diesen Tagen jeweils von 8 bis 17 Uhr im Sekretariat der Schule angemeldet werden.

Am Matthias-Grünewald-Gymnasium können die Schüler am Mittwoch, 21. März, von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 22. März, von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr im Sekretariat angemeldet werden. Schüler, die am besonderen Beratungsverfahren teilnehmen, werden bis Donnerstag, 19. April, angemeldet.