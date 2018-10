Anmeldung jetzt möglich

Tauberbischofsheim.In den Herbstferien bietet die Stadt Tauberbischofsheim von Montag, 29. Oktober, bis Freitag, 2. November, an der Christian-Morgenstern-Grundschule ein Betreuungsangebot für Erst- bis Fünftklässler an. Anmeldungen sind ab im städtischen Familienbüro oder auch bis zum 24. Oktober online unter www.tauberbischofsheim.feripro.de möglich. Wie schon seit vielen Jahren in den Oster-, Pfingst-, und Sommerferien werden die Kinder von erfahrenen Kräften betreut. Auf dem Programm stehen altersgerechte Spiele, Sport, kreative Bastelangebote und Aktivitäten, gesellige und naturkundliche Ausflüge in die nähere Umgebung, je nach Wetterlage. Das Angebot findet von 7.30 bis 13 Uhr statt, richtet sich an alle Grundschulkinder und Schulkinder der fünften Klasse in Tauberbischofsheim und unterstützt so besonders berufstätige Eltern und Alleinerziehende. Die Ferienbetreuung ist pro Betreuungsgruppe auf maximal 25 Kinder begrenzt. Die Kinder können zwischen 7.30 und 9 Uhr gebracht werden. Ausflüge starten in der Regel um 9 Uhr an der Grundschule. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Die Stadt gewährt Kindern aus Tauberbischofsheim einen Zuschuss. Das Familienbüro gibt rechtzeitig bekannt, an welchen Tagen die Ferienbetreuung stattfindet. Anmeldungen nimmt das städtische Familienbüro unter Telefon 09341/803-54 sowie persönlich oder per E-Mail jana.seifert@tauberbischofsheim.de entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.10.2018